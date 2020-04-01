HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 212'nci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 212'nci gününe girdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 212'nci gününde de devam ediyor. 2015 yılında oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını belirten Emin Arslan, 5 yıldır evladından haber alamadığını söyledi. Arslan, "2015 yılında oğlumu kaçırdılar, HDP'yi vicdana davet ediyorum, çocuklarımızı bıraksınlar. Oğlum eğer beni duyuyorsan, sesimi duyuyorsan askere, polise teslim ol orası bize göre değil. Orası senin yerin değil, biliyorum seni kaçırdılar, korkma neresi olursa kaç. 212 gündür buradayız, kalkmıyoruz, eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Virüs bizi etkilemez, zaten 40 yıldır HDP ve PKK virüsü Kürtlerin üzerinde. Bu virüs Allah'ın izniyle geçer ama HDP virüsü de kökten biter" dedi. - DİYARBAKIR