HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 215'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 215'inci gününde

Korona virüse rağmen ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 215'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 215'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "215 gündür bu kapıdayım, aslında 11 aydır bu kapıdaydım. Ben defalarca dile getirdim, oğlumu Amed Direniş Gurubu buraya getirdi. Oğlum ve bütün çocuklar buradan gitti, biz doğru adresteyiz, bu çocuklar gelmeden hiç kimse buradan kalkmaz. Korona gelse de kalkmayız zaten ölmüşüz yaşamıyoruz ki. Oğlumuz olmadan bize hayat yoktur, çocuklarımızı versinler. Bu çocuklar gelmeden hiçbir aile gitmez. Çadır kalkmaz bunu iyi bilsinler, çocuklarımızı versinler herkes evine gider, devletin bizi getirdiklerini söylüyorlar, peki 13 çocuğu kim getirdi" dedi.