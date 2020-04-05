HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 216'ncı gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, hastalıktan dolayı mesafelerini koruyarak eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Bingöl, "Mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan almadan gitmeyeceğiz. 216 gündür buradayız, burada beklemeye devam edeceğiz. Hastalığa karşı da her türlü malzememiz var. Allah devletten razı olsun, bunları karşılıyor. HDP hiçbir açıklama yapmıyor. Hastalığa rağmen HDP'nin kapısında oturuyoruz. HDP, bize gelip bir açıklama yapması lazımken HDP bizden kaçıyor. Çocuklarımızı HDP götürdü, biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP'nin Allah'tan korkusu yok. Korkusu olsaydı hastalığa rağmen burada kapılarında bekliyoruz. İnsan bir gelip sorar ki, siz bu hastalığa rağmen bizim kapımızda ne geziyorsunuz. HDP'li milletvekilleri PKK'yı kınasın biz de burayı bırakıp gideceğiz" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)