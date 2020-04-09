HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 220'nci gününde de devam ediyor. Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, 2015 yılında oğlu Doğan Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. Arslan, "2015 olaylarında HDP ile el ele vererek kaçırdılar oğlumu, oğlum orası senin yerin değil. Mümkün olduğu kadar kaçmaya çalış, asker ve polise teslim ol. HDP 40 senedir Kürt halkına hiçbir şey yapmamış, PKK da yapmamış yapamaz da. Bir bayrağımız var onun altında yaşıyoruz, biz halimizden memnunuz orası bizim yerimiz değildir" dedi.

(Murat Başal/İHA)