HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 228. gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 228. gününde devam ediyor.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 228. gününe girdi. Van'dan gelip 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Baran Örünç için evlat nöbetine katılan Solmaz Örünç, 228 gündür HDP il binası önünde olduğunu belirterek evladına adalete teslim olması çağrısında bulundu. Örünç, "Seni korkutuyorlar, ceza var diyorlar, ceza yoktur oğlum. Ne olursun bir kere sesini duysam yeter. Baran, artık yeter, dayanacak gücüm yoktur. Baban hasta, ağabeyinin düğününü yapmamışım seni bekliyorum. Eğer sesimi duyuyorsan, seni çok seviyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Sen benim bebeğimsin, sen benim her şeyimsin. O yol senin yolun değil, sana yakıştıramıyorum. Senin elin silah yerine kalem tutmalıydı" dedi. - DİYARBAKIR