HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 233'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 233'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 233'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 233'üncü gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, HDP'ye ateş püskürdü. Eylemlerinin 233'üncü günü olduğunu belirten Bingöl, "233 gündür buradayım ve beklemeye devam edeceğim. HDP'den herhangi bir açıklama istiyoruz, HDP gelsin çocuklarımızın akıbeti hakkında bir açıklama yapsın. HDP çocuklarımızı getirsin, mecliste durup Kürt partisi olduklarından bahsetmesinler. Çünkü bunlar Kürt partisi değil, PKK'nın savunucusudurlar ve bu vatanın bölünmesi için ellerinden ne geliyor ise yapıyorlar. Korona virüsten biz korkmuyoruz ve bu Allah'tan gelen bir hastalıktır. Ama HDP korona virüsten daha beterdir. 40 yıldır içimizde ve 40 yıldır bizi bitirdi. Biz korona virüsten korkmuyoruz, ölsek de Allah'ın emridir ölürüz. Ben çocuğuma da buradan çağrıda bulunuyorum, Tuncay oğlum beni görüyor ve dinliyorsan nereden olursan ol, Türk polisini ve Türk askerine kaç teslim ol" dedi.