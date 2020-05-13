HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 254'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 254'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 254'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 254'üncü gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 254 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "HDP'lilerde hiç Allah korkusu yok, Allah korkusu olsaydı 254 gündür kapılarındayız, gelip bize bir açıklama yaparlardı. Bunlarda Allah korkusu yok, biz artık bunlardan umut beklemiyoruz. Dün buraya geldiler, bizi görmezlikten geldiler. Burada ön kapıdan girdiler, arka kapıdan kaçtılar. Bizi görmezlikten geliyorlar. Çocuklarımızı dağlara götürüp ölüme teslim etmişler. Bizi de burada ölüme terk ediyorlar ki Kürt halkının savunuculuğu bu mu? Bizde çocuklarımıza diyoruz ki, eğer bizi görüyorlarsa, duyuyorlarsa sosyal medya üzerinde bize ulaşabilirler" dedi.