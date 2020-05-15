HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 256'ncı gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 256'ncı gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 256'ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 256'ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 256'ncı gününe girdi. Ankara'da üniversite okuyan Recep Deniz'in (21) babası Mustafa Deniz, evlat nöbeti için oturma eylemine devam ediyor. Oğlu Recep için 256 gündür burada olduklarını belirten Deniz, "Buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımız bırakılana kadar buradayız. Evlat nöbetine devam edeceğiz inşallah. Biz nasıl katıldıysak diğer ailelere de çağrıda bulunuyoruz, gelip çocukları için bize katılsınlar. Artık bitsin bu olaylar. Çocuklarımızı kirli oyunlarına getirmişler. Hepimiz birlik ve beraber olalım çocuklarımızı terörün ellerinden kurtaralım" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:48 Kaynak: İHA
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