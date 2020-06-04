HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 276'ncı gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 276'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 276'ncı gününde devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "276 gündür burada eylemimizi devam ettiriyoruz. Sonuna kadarda devam edeceğiz. Tüm STK'lara ve milletvekillerine sesleniyorum gelsinler beraberlik olsun. Çocuklarımızı hain HDP ve PKK'dan alsınlar. Oğlum gel devlet ve adalete telim ol, bak arkadaşların gelmiş evdeler, aileleriyle beraberler. Sensiz bayram olmadı herkes kutladı biz kutlayamadık. Sen gelmeyene kadar bayramımız yok" dedi.

(Murat Başal/İHA)