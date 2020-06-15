HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 287'nci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 287'nci gününe girdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 287'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemine başlayan anne Zümrüt Salim, 287 gündür eylemde olduğunu ve evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi. Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız, baban ve ağabeylerin seni bekliyor" dedi. - DİYARBAKIR