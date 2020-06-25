HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde Evlat nöbetindeki anne Songül Altıntaş: "Onları Allah'a şikayet ediyorum, benim gücüm belki yetmiyor ama Allah'ın gücü yeter" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı...

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde

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Evlat nöbetindeki anne Songül Altıntaş:

"Onları Allah'a şikayet ediyorum, benim gücüm belki yetmiyor ama Allah'ın gücü yeter"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 297 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Songül Altıntaş PKK'nın oğlunu 5 yıldır kaçırdığını, oğlundan haber alamadığını, ne halde olduğunu bilmediğini belirterek, HDP ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Anne Altıntaş, "Oğlumu getirsinler, artık ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz, siyasetle, hiçbir şeyle alakamız yok. Biz ciğerimiz için, evladımız için gelmişiz, evladımızı istiyoruz. 297'nci günümüzdür biz buradayız, 290 yıl da geçse biz buradan kalkmıyoruz. Evladımız gelmeyene kadar, ömrümüzün sonuna kadar buradan kalkmayacağız. Benim içim yanıyor, ben onları Allah'a şikayet ediyorum. Benim gücüm belki yetmiyor ama Allah'ın gücü yeter. Bu annelerin ahı bunlara kalmaz. Vicdana gelsinler bu çocukları bıraksınlar, iki cihanda elim yakalarındadır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Altıntaş, Anne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 297'nci gününde - Son Dakika
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