HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 301'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 301'inci gününde

Anne Ayten Elhaman: "HDP gençlerimizi kaçırıyor, gençler HDP'ye inanmasınlar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 301'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti Yükseköğretim Kurumları Sınavına için verilen 2 gün aranın ardından 301 gününde de devam ediyor. Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Çocuklarımızı ve Diyarbakır gençlerini kandırıyorlar"

2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, "Hiçbir ses seda yok, bir telefon bile telefon açmadılar. 301 gündür biz buradayız ve bin yıl da geçse evladımızı HDP'den almayana kadar buradan gitmeyeceğiz. HDP ve PKK bizim için birdir, HDP gençlerimizi kaçırıyor, gençler HDP'ye inanmasınlar. Çocuklarımızı ve Diyarbakır gençlerini kandırıyorlar gitmesinler. Ben oğlumu ne olursa olsun bekleyeceğim. Oğlum beni izliyor ve dinliyorsan gel devletimizin ellerine teslim ol. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız arkamızda hiç korkmadan gelebilirsin oğlum. Nereden olursan ol gel bekliyorum" dedi.