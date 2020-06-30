HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününe girdi.
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 302'nci gününde de devam ediyor. 2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, HDP'nin oğlunu silah zoruyla kaçırdığını söyledi. Baba Dağtekin, "302 gündür oturma eylemindeyiz. Sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Annesi yatalak şuanda hastanede yatıyor bende burada eylemdeyim ve çocuklarımızı buradan almadan memlekete gitmeyeceğim. Oğlum Sedat gel adalete teslim ol. Oğlum eve gel annen de hastadır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:50 Kaynak: İHA
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