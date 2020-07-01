HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 303'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 303'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 303'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 303'üncü gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 303'üncü gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay'ın HDP'liler tarafından dağa götürüldüğünü iddia ederek oturma eylemine katılan baba Ömer Tokay, 303 gündür oturma eyleminde olduklarını söyledi. Baba Tokay, "Bu çocukları HDP götürdü, Amerika'ya teslim etti. Suriye'de, Irak'ta bunları petrollerin üzerine bıraktılar. Çocukları götürüp kendilerine uşaklık yaptırıyorlar. 2014-2015 yılında, çözüm sürecinde ben gidip Nursel Aydoğan'a dedim ki çocuklarımızı verin. Dedi ki, 'Çocuklar Mahmur ile Kandil arasında okul okuyorlar.' Peki benim çocuğumu göndermemişlerse nasıl biliyor orada okul okuyor. Niye götürüyorsunuz onları, nasıl götürmüşseniz öyle getirin çocuklarımızı" dedi.

"BURASI İL BAŞKANLIĞI DEĞİL, BURASI ÇOCUKLARI ÇALAN PARTİDİR"

Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (20) için 303 gündür vatandaşın çocuklarını kaçıran partinin il binasının önünde olduklarını söyledi. Aydın, "Bunlar, çocuklarımızı bizden zorla aldılar. Getirdiler buraya HDP İl Başkanlığından oğlumuzu dağa gönderdiler. Burası il başkanlığı değil, burası çocukları çalan partidir. Bu çocuklarımızı almadan kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. Biz burada eylemimizde kararlıyız. Zaman zaman bize laflar söylüyorlar. Dün gördüm, Cumhurbaşkanımızın kızına ve torununa bile çirkin saldırıda bulunmuşlar. Yani bu çirkin saldırılar hepsini bize de yapıyorlar. Bu çirkin saldırıyı bizde nefretle kınıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

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