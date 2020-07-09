HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "Ben iki evladım için buraya geldim. Şuanda biz bu çadırın altında 311 gündür yaz, kış bilmiyoruz. Ne yazı, ne baharı, ne kışı, hiçbir şeyi bilmiyoruz. Hastalıkta geldi biz yine hiçbir şey bilmedik evladımız için" dedi.

"SANKİ BİZİM EVLADIMIZ TESLİM OLDU, ÖYLE SEVİNDİK"

Bugün 14'üncü evladın da teslim olduğunu ifade eden Necibe Çiftçi, "Daha önce 13 evladımız teslim olmuştu. Bugün de 14'üncü aile evladına kavuştu. Biz de şuanda çok heyecanlıyız, çok keyifliyiz. Sanki bizim evladımız teslim oldu zannettik, o kadar sevindik. Bir yandan gülüyoruz, bir yandan da üzülüyoruz. Bizim de evladımızın teslim olmasını istiyoruz. Biz evladımızın elini tutup buradan çıkıp gidelim. Bütün annelere umut verdi. Gelmeyen annelerin çocukları da geliyor. Onlara da umut verdiler. Allah'ın izniyle inşallah bizim çocuklarımızda öyle bize kavuşacak" diye konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 311'inci gününde - Son Dakika
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