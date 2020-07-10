HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, HDP'den çocuğunu istediğini ve ailelerin eylemini görüp katıldığını söyledi. Panay, "Oğlumu getirsinler, getirmeden ben burada kalkmam, gitmem. Devam edeceğim, çocuğumu almadan gitmem. Bir çocuk daha ailesine kavuştu. Ben istiyorum ki bizim de çocuğum gelsin. Allah rızası için çocuğum getirilsin" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:43 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]