HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde Aileler çocukları için direniyor Babalardan biri kızı için, diğeri ise oğlu için 313 gündür evlat nöbetinde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde

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Aileler çocukları için direniyor

Babalardan biri kızı için, diğeri ise oğlu için 313 gündür evlat nöbetinde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde de devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren baba Tahir Çiftçi, kızı Özlem için, bir diğer baba Süleyman Aydın ise 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için 313 gündür nöbetini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren baba Tahir Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "313 gündür burada eylemdeyim. Kızım gelinceye kadar HDP önünde oturma eylemimi sürdüreceğim. Kızım beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun" dedi.

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın da, bugün eylemlerinin 313'üncü günü olduğunu ve bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını belirterek, "Tek umudumuz var oda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Çocuklarımızın kurtarılması için büyük bir çaba harcıyor ve Allah kendilerinden razı olsun. HDP'liler ise diyorlar ki belki bu aileler çekip giderler.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313'üncü gününde - Son Dakika
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