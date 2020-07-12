HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününe girdi. Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi 314 gündür sürdüren anne Sariye Tokay, evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü, bunun Kürtlük davası olmadığını söyledi.


"Amaçları Müslüman çocuklarını öldürmektir"


Anne Tokay, "Bu Kürtlük davası değil. Milletin 13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüp öldürtüyorlar. Amaçları Müslüman çocuklarını öldürmektir. 13, 14 veya 15 yaşındaki çocuğun iradesi ne olur ki amaçları çocukları bitirmektir. Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Çocuklarımızı geri göndersinler. Bütün anneler olarak oturmaya kararlıyız" dedi.


Oğlu Mehmet'e çağrıda bulunan anne Sariye Tokay, "Ben oğluma çağrıda bulunuyorum, oğlum gel devlete teslim ol. Ceza ve işkence diye bir şey yok. Sizi orada kandırıyorlar ne söylüyorlarsa yalandır. Devlet size bir şey yapmaz. Tek amacımız sizin geri gelmenizdir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 314'üncü gününde - Son Dakika
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