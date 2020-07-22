HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 324'üncü gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 324'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 324'üncü gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "Biz bu çadırda evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz, 324 gündür buradayız. Biz evlatlarımız için geldik, HDP ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı alıp bizden kopardılar, HDP çalıp PKK'ya teslim etti. Kadın haklarını savunuyorlar, nerede kadın hakları. Onlarda kadın hakları ne arar, biri kadının gözünü şişiriyor, diğeri kadına tecavüz ediyor. İşte bunlar kadın haklarını savunuyor, hiçbir zaman savunmasınlar. İyi bir parti değil, hem evlatlarımızı çalıyorlar hem de kadın haklarını savunuyorlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Oğlum Rojhat sen anneni dinlersen geri dönersin, kardeşini onlar şehit ettiler. Gel asker ve polise teslim ol, oğlum yeter bu acıyı yaşatma dayanamıyoruz, bayram geldi bayramı kutlamıyoruz. Bu mücadeleye devam ediyoruz, sizin için. Bayramımız yok acılar içerisindeyiz, oğlum Rojhat geri dön" dedi. - DİYARBAKIR