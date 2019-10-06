Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 34'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 34'üncü gününde

1 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 34'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 34'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 34'üncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 34'üncü gününde devam ediyor. 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzüle Yabalak, PKK ve HDP'nin belini kırarak çocuklarına kavuşacaklarını söyledi.

Yabalak, "28 Temmuz 2015'te çocuğum Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaçırıldı. O günden bu yana çocuklarımız için beklentideyiz, inşallah PKK ve HDP'nin belini kırarız, bu iş sona erir ve çocuklarımıza kavuşuruz. Bir daha anneler ve evlatlar yanmaz istediğimiz bu, Allah yardımcımız olsun. Hepimizin derdi aynı bu HDP'yi bitirirsek geleceğimizde güzel olacak, arkamızda Cumhurbaşkanımız ve güçlü devletimizle, milletimizin desteğiyle. İnsanların duyarlılığıyla inşallah çözüm olacak, umudumuz yüksek. 34'üncü gün çağrımız çocuklarımızın bırakılması, anneler gelsin korkmasınlar, birlik olalım, burada korkacak bir şey yok. Oğlum dik dur yıkılma, devlet ve annen arkanda, hiç kimseye kanma Allah'ımızın verdiği güç ile geleceğimizi kurtaracağız. PKK'yı sıfır edeceğiz, çocuklarımızı alacağız" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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