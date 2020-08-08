HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 341'inci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 341'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 341'inci gününde de devam ediyor. 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocukları kaçırılan ancak eyleme katılmayan ailelere de seslenerek onların da gelip çocuklarını HDP'den istemesi çağrısında buldu. 341 gündür HDP İl Başkanlığının önünde eylemde olduklarını belirten Aydın, "341 gündür HDP, Kürt ailelerini mağdur ediyor. Gelip bize bir açıklama yapmıyorlar. Ön kapıdan il binasına girip arka kapıdan kaçıyorlar. Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz sizin gibi eşkıya değiliz, kaçmayın bizden. Biz burada oturan aileler eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Ben buradan çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelin buraya, evde oturup kendi çocuklarınızın ölümünü mü bekliyorsunuz. Gelin, çocuklarımızı hep birlikte HDP'den alalım. Eylemimizde de kararlıyız asla buradan gitmeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR