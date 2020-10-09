HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 401'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 401'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 401'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 401'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı evlat nöbeti eylemini sürdüren baba Tahir Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Çiftçi, "401 gündür burada eylemdeyim. Kızım gelinceye kadar HDP önünde oturma eylemimi sürdüreceğim. Kızım beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun" diye konuştu.