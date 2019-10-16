HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 44'üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 44'üncü gününde de devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 44'üncü gününde sürüyor. Kızı Mekiye Kaya'nın 5 yıl önce teröristler tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Hüsniye Kaya, kızına seslenerek teslim olmasını istedi. Kaya, "Benim kızım Mekiye Kaya için burada oturuyorum. Hiçbir ses yok, 44 gündür burada bekliyorum, 5 yıldır kızımın ne sesini duydum ne de haber aldım. Kızım Mekiye gel devlete teslim ol, seni kandırdılar, artık sonu yok bu işin savaş var, fırsatın varken teslim ol. Ben senin annenim, seni bekliyoruz. Ben kimse kalmasa bile burada tek kalacağım ve eyleme devam edeceğim. 5 yıl oldu, ölmüşüm ben dayanamıyorum, ciğerim parçalandı. Gözlerimden yaş değil kan geliyor" dedi. - DİYARBAKIR