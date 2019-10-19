HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47'nci gününde

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 47'nci günde de sürdürürken, oğlu Azad Akkoyun'un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, "Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye'ye gideceğim. ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye'ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim" dedi.



Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 47'nci gününde sürüyor. Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın PKK'lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Anne Akkoyun'un HDP il binası önündeki eylemi 47 gündür devam ederken, çocuğunu HDP'lilerden istediğini söyledi.



"Oğlumu getirmeseler Suriye'ye gideceğim"



Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 4 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması için dağa kaçırıldığını öne süren anne Akkoyun, "Azad'ım 4 yıl önce bu parti binasına geldi ve o günden sonra kendisinden haber alamadım. Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad'ın diğer 2 ağabeyi de HDP'liler yüzünden şu anda cezaevinde. Ben Azad'ımı devletten değil, HDP'den bu zalimlerden istiyorum. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye'ye gideceğim. ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye'ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR