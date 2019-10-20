Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde

46 dakika önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci günündeDİYARBAKIR - Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 48'inci günde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 48'inci günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 48'nci gününe girdi. Polis memuru olan çocuğu Vedat Kaya'nın teröristler tarafından kaçırılan baba Şehmus Kaya, çocuklarını alarak büyük bir keyifle eve dönecekleri günü beklediklerini söyledi. Kaya, "Bugün 48'inci gündür buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz. İnşallah çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Bazen yerimizi kapatmak için otobüs getiriyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız. İnşallah bu işi bitireceğiz, bunların yanında kar kalmayacak. İnşallah devletimiz çocuklarımızı kurtarır, buradan büyük bir keyifle evimize gideriz" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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