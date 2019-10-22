Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde

1 saat önce

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 50'nci günde de devam ediyor.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 50'nci günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 50'nci gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, "2014 yılında oğlumu götürdüler, 5 yıl oldu, oğlumu aramaya ve almaya geldim buraya. Oğlum beni duyuyorsa çok özledim, gelmesini istiyorum. Bizi artık boynu bükük bırakmasın, eline kaçmak için fırsat geçmişse kullanmasını ve değerlendirmesini istiyorum. 50 gündür burada devam ediyoruz, biz çocuklarımızı onlar için büyütmedik, onlar için yoksuzluğa ve çileye katlanmadık. Bizim evlatlarımızı götürüp onların üzerinden erkeklik taslamasınlar. Kendi evlatlarını götürüp erkeklik taslasınlar, kendileri savaşsınlar. Annelere sesleniyorum bizi seyrediyorlarsa cesaretlerini toparlayıp gelsinler. Evlatlarının peşinde koşsunlar, hiçbir şey evlatların yokluğuna benzemez. Gelsinler bize destek çıksınlar" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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