Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde

3 dakika önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 52. günde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 52. günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 52. gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana kızından haber alamadığını belirten acılı anne Levent, kızına dönmesi çağrısında bulundu. Hatice Levent, "52 gündür yavrumu arama için buradayım. Yavrularımız gelsin, biz onları istiyoruz. Yavrumu çok özledim, kardeşleri de onu çok özledi. Biz yavrularımıza sahip çıkamadık. Yavrularımızı elimizden ciğerimizden kopardılar. Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön. Fadime'm kalem tutacak senin elin, dizimin dibine dön yavrum, çok özledim seni" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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