Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde

1 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde Kızı teröristlerce kaçırılan Hatice Levent: "Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde

Kızı teröristlerce kaçırılan Hatice Levent: "Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön. Fadime'm kalem tutacak senin elin, dizimin dibine dön yavrum, çok özledim seni"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 52'nci günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 52'inci gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana kızından haber alamadığını belirten acılı anne Levent, kızına dönmesi çağrısında bulundu. Hatice Levent, "52 gündür yavrumu arama için buradayım. Yavrularımız gelsin, biz onları istiyoruz. Yavrumu çok özledim, kardeşleri de onu çok özledi. Biz yavrularımıza sahip çıkamadık. Yavrularımızı elimizden ciğerimizden kopardılar. Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön. Fadime'm kalem tutacak senin elin, dizimin dibine dön yavrum, çok özledim seni" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52'nci günde

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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