Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü gününde
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü gününde

48 dakika önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 53'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 53'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 53'üncü gününe girdi. Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun'un teyzesi Halime Şehitoğlu, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını söyledi.

"Biz evlatlarımızı istiyoruz, onlar aldılar onlar versinler"

53 gündür HDP il binası önünde eylem yapan ailelerle birlikte olduğunu belirten Şehitoğlu, "Yeğenim gelmeyene kadar ben buradayım. Gelirse evimize gideriz, gelmese biz yine buradayız. Biz onlardan toprak istemedik, şehir istemedik, biz evlatlarımızı istiyoruz. Versinler evlatlarımızı evimize gidelim. Onlar aldılar onlar versinler" dedi.

Yeğenine mesaj gönderen Teyze Şehitoğlu, "Biz onu çok özledik. Dayıları ve teyzeleri onu çok özlediler. Hele arkadaşları onun için sızlıyorlar. Yavrum çok özledim seni. Yavrum Allah'a emanet ol, melekler ve evliyalar seninle olsun yavrum. Oğul darlanmayasın. Her nerede darlanırsan Hz. Muhammed (sav) elinden tuta yavrum. Allah'a emanet ol" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 53'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
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