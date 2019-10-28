Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde

36 dakika önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 56. gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 56. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 56. gününe girdi. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bugün 56 gündür buradayız, sonuç alana kadarda buradan ayrılmayacağız. Ben Kürt'üm ve gurur duyuyorum, benim oğlumun suçu, günahı ne, neden anne ve babalarından koparıyorsunuz? Bıraksınlar çocuklarımızı rahat edelim, ülkenin huzuru ve barışı için çalışıp çabaladıklarını söylüyorlar, her gün birileri kriz geçiriyor" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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