Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı gününde
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı gününde

44 dakika önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 56'ncı gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 56'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 56'ncı gününe girdi. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bugün 56 gündür buradayız, sonuç alana kadarda buradan ayrılmayacağız. Ben Kürt'üm ve gurur duyuyorum, benim oğlumun suçu, günahı ne, neden anne ve babalarından koparıyorsunuz? Bıraksınlar çocuklarımızı rahat edelim, ülkenin huzuru ve barışı için çalışıp çabaladıklarını söylüyorlar, her gün birileri kriz geçiriyor" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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