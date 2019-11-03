HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde

Acılı baba Şevket Altıntaş:

"Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 62'nci gününe girdi.

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 62'nci gününde de devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını 5 yıldır PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bugün 62'nci gün oldu, biz hala buradayız ve beklemeye devam edeceğiz. Bizler onlara göre satılmışız, buna sorgusuz sualsiz inanıyorlar, bunu bir araştırsınlar biz gerçekten mağdur aileleriz. Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil. Bugün terör örgütü 13 tane sivil masumun canını aldı, arkadaşım sen bu PKK'yı desteklerken bu zulmü de destekliyorsun. Evlatlarımız için buradayız, gelsinler korku nereye kadar. 13 esir ailesi 5 yıldan beri mücadele içerisinde. Bunlardan sadece 2 kişi varız, neredeler. Evladınız için hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Burada öldürüldüm ne güzel ne onurlu ve şerefli bir ölüm. Ben oğlum geldiğinde senin için bunları yapabildim diye bir sözüm var, onlar ne diyecek hangi lafların arkasına sığınacaklar. Oğlum ben korktum mu diyecekler? Korkmasınlar bu süreç geçecek, ben tarafımı belli ettim. Ben PKK'ya, oğluma karşı bu ülkenin vatandaşları için buradayım, bunu Allah biliyor. Bu ülke için fedakarlık yapalım, bunu hep vurguladım. Bu terör olayı bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız" dedi.

Öte yandan babalar asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatında görevli Mehmetçiklere yanlarında oldukları mesajı verdi.