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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci gününde

6 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 71'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 71'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 71'inci gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Kızım Fadime için geldim, Fadime'mi dağa götürdüler, kızımdan ne istediler? Ben yavrumu istiyorum, bizim kimseye zararımız yok, 71 gündür buradayız, yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Eyleme devam edeceğiz, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim. Buraya gelsinler yavrularımızı o lanetlerin elinden kurtaralım" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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