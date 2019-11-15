Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 74'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 74'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 74'üncü gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını söyleyen anne Sevdet Demir (55) oturma eylemini sürdürüyor. 74 gündür oturma eyleminde olduğunu belirten anne Demir, oğlu geri gelene kadar buradan gitmeyeceğini söyledi. Oğlu Fatih Demir'e teslim olması için de çağrıda bulunan Demir, "Fatih oğlum seni bekliyorum ve senin yolunu gözlüyorum. Büyük bir umutla senin gelmeni bekliyorum. Nerede askeri görünce teslim ol, askerin bir zararı yok. Zarar varsa olduğun yerde vardır. Orası hayat değil, orası cehennem gibi bir yerdir ve umudumuz inşallah bütün çocukların anne ve babasına geri dönmesidir" dedi.

(İHA)

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı
HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]