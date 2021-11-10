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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor

10.11.2021 21:30

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor Aileler, Atatürk'ü anarak, saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 800.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor

Aileler, Atatürk'ü anarak, saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 800. gününde de devam ederken, aileler, saatler 09.05'i gösterdiğinde, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı'nı okuyup andı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 800. gününde de sürüyor. Aileler, saatler 09.05'i gösterdiğinde, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı'nı okuyup andı. Yapılan anma programı sonrası aileler evlat nöbetine kaldıkları yerde devam ederken, Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van'dan geldiğini evlat nöbetinde olduklarını söyledi.

Kızının 2015'te HDP'liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini aktaran anne Biçer, "Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kızım bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum ve ütün çocuklara da sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun" şeklinde konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor - Son Dakika
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