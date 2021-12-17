HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 838. gününde devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 838. gününde devam ediyor

Ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 838'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 838'inci gününde de devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 3 yıldır oğlunu beklediğini söyledi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Ödümlü, "Benim oğlumu 3 yıldır kaçırmışlar haber alamıyorum. Ben oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum ve isteğim oğlumun bir an önce gelmesidir. Oğlum gelinceye kadar burada olacağım. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum üniversite okuyordu onu kandırıp kaçırdılar dağa götürdüler. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.