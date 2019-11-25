Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84'üncü gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın bası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi. Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP'liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar. Tehdit herkese geliyor, ben Mardin'e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim Derik'te evimde cam çerçeve bırakmadılar. Buradan Derik yetkililerine sesleniyorum, evim orada bu PKK yandaşları gidip camlarımı kırıyor, kimse bir şey yapamıyor mu? Ben dilekçede verdim neden engel olmuyorlar, emniyet ve jandarmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]