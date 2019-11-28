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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 87'nci günde

6 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 87'nci gündeDİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 87'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 87'nci günde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 87'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 87'nci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerden Gaziantep'ten gelen Cennet Kavaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı'ya kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

"Oğlumun bana 'Anneciğim' demesini özledim"

Oğlunun anne deyişini özlediğini belirten Kavaklı, "Oğlumu çok özledim. İnşallah oğlum sağ salim gelir. Oğlumun kokusunu, konuşmasını özledim. O bana 'anneciğim' diyerek boynuma sarılırdı. Oğlumun her şeyini özledim. Oğlumu alana kadar oturma eylemine devam edeceğim. Oğlumu almadan kalkmam. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar ve herkes evladına kavuşsun" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 87'nci günde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
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