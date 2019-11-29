Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 88'inci günde
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 88'inci günde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 88'inci günde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 88'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 88'inci günde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 88'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 88'inci gününe girdi. 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, 88 gündür oturma eylemini sürdürüyor. İki ayaklı kurtların yavrularını götürdüğünü belirten acılı baba Gökçe, "Ben yavrumu istiyorum ve yavrum olmadan buradan gitmem. Gerekirse evimi Diyarbakır'a getiririm ama burada yavrumu almadan gitmem. Oğluma da sesleniyorum oğlum Ömer kaç gel teslim ol. Bak her gün PKK'lıların elinden kaçarak askere sığınıp teslim olanlar var sende kaç kendini kurtar ve teslim ol" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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