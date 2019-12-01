Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde devam ediyor
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde devam ediyor

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde devam ediyor, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 90'ıncı gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığını belirterek, "90 gündür burada bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz, 90 yıl da olsa evlatlarımızı almadan gitmiyoruz. Yağmur yağıyor altımızdan sular akıyor, biz yine de bekliyoruz. 3 aydır buradayız, bize bir çare bulsunlar, daha ne zamana kadar burada kalacağız. Anneler biz 3 aydır buradayız herhalde bizi görmüyorlar, görseydiler şu an yanımızda oturuyor olurdular. Evlatları giden çok anne var binlerce çocuk gitti ama annelerinden hiçbir ses çıkmıyor. Bugün evladın için çabalamayacaksan, evladınızı zalim ve sinsilerin ellerinden çıkaramayacaksan bu bizim son şansımız, gelin birlikte değerlendirelim. Gelin birlikte evlatlarımızı o zalimlerin ellerinden çıkaralım" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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