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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 95'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 58 ailenin umutlu bekleyişi 95'inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ve dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi. Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, "Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Beni sosyal medyada tehdit ediyorlar ve diyorlar ben haklarında şikayetçi oldum. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. 95 gündür buradayım ve çocuğum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklara bir çare bulsun" diye konuştu.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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