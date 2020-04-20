HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen aranın ardından 231'inci gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 231 gündür burada oturduğunu ve oturmaya da devam edeceğini söyledi. Çocuğunu almadan buradan gitmeyeceğini belirten Bingöl, "HDP'yi vicdana davet ediyorum. Çünkü HDP bizim çocuklarımızı götürmüş, 231 gündür kapılarındayım. Bir gün gelip bize bir açıklama yapmadılar. Bak biz Kürt'üz, biz aslımızı inkar etmiyoruz ama, siz Kürt değilsiniz. Siz Kürt olsaydınız bunu bize yapmazdınız. Böyle bir şey bize yaşatmazdınız. Bizim çocuklarımızı götürüp orada dağda mağaralarda ölüme terk etmiş, bizi de kendi kapılarında ölüme bırakıyor. Ciğeri yanan bütün insanlara, bütün anne ve babalara diyoruz ki buraya gelin. Bizi destekleyin. Biz de, siz de çocuklarımızı alalım. Siz de gelin burada oturun çocuklarınızı isteyin" dedi.