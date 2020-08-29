HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, HDP il binası önünde oturma eylemlerine devam ettiklerini söyledi. HDP'nin oğlunu alıp PKK'ya götürdüğünü kaydeden anne Öğrünç, "PKK ile HDP aynıdır. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. O benim her şeyim, keşke ben oğlumu görseydim, eli benim elime değseydi o gün Allah benim canımı alsaydı" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Giresun'da bir cansız beden daha bulundu, ölü sayısı 9'a yükseldi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı