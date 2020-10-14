Evlat nöbetindeki Savaş Turan: "Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki Savaş Turan: "Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü"

14.10.2020 12:07

Evlat nöbetindeki Savaş Turan: "Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü" HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 406'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi...

Evlat nöbetindeki Savaş Turan: "Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü"

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 406'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 406'ncı gününe girdi. Kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan, "Aysel artık gel, seni çok özledik. Senin yerin bizim yanımızdır, senin orada hiçbir işin olamaz, kaç gel teslim ol" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 406'ncı gününde de sürüyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan kız kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan kardeşini çok özlediğini belirtti.

"Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü"

1 yılı aşkın süredir eylemlerini sürdürdüklerini belirten Turan, "Gündüz de burada eylemdeyiz, gece de artık eylemimizi sürdürüyoruz. Aysel kardeşim lise kayıtları için Hakkari merkeze gitmişti. Burada HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Bugüne kadar kendisinden hiç haber alamadık. Dağda olduğunu biliyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Aysel artık gel, seni çok özledik. Senin yerin bizim yanımızdır, senin orada hiçbir işin olamaz. Yıllardır senden haber alamıyoruz. Seni sormadığımız yer kalmadı, neredeysen geri gel ve kaç gel teslim ol kardeşim. Buradaki eylemimizde kardeşim gelinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü
Evlat nöbetindeki Savaş Turan: Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki Savaş Turan: 'Kardeşim HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü' - Son Dakika

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