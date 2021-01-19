HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü

19.01.2021 15:13

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürmeye devam etti.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürmeye devam etti.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 505'inci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma başlatılan evlat nöbeti eylemi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

"Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir"

kar, kış, yağmur çamur demeden eylemlerine devam edeceklerini aktaran Biçer, "Kar, kış, yağmur ve çamur bizi bu eylemimizde geri attırmayacaktır. Biz burada bulunan aileler olarak hakkımız olan evlatlarımızı almadan kar da olsa kışta olsa alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir. Evlatlarımız ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" dedi.

"Ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz"

Diyarbakırlı Süleyman Aydın ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için 505 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "HDP bizim çocuklarımızı dağda, bizleri de kapılarında ölüme mahkum etmiş durumda. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. ya çocuklarımız ya da bizde burada öleceğiz. Bizim çocuklarımız şuanda dağda karın ve mağaranın altında soğukta üşüyorlar. Bizler burada bulunan aileler olarak çocuklarımızdan iyi değiliz. Sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz" diye konuştu.

HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, 'Kahrolsun HDP' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, Mavi Kart uygulamasıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynayacak Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor         
15:27
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti         
14:45
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı         
14:08
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Polisleri bile şaşkına çeviren görüntü! Evini uyuşturucu tarlasına çevirip, güneş panelleriyle ısıtmış Polisleri bile şaşkına çeviren görüntü! Evini uyuşturucu tarlasına çevirip, güneş panelleriyle ısıtmış         
12:25
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 15:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei