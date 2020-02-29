HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde - Son Dakika

HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 180. gününe girdi.

HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 180. gününe girdi.


Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, buradan oğluna seslenerek geri dönmesi çağrısında bulundu. Nilifırka, "Gel kapımız sana açık. Biz seni çok özledik. Ablan, kardeşlerin perişan. Her gün ağlıyorlar. Gözümüzden artık kan geliyor. Bu kadar ağlamışlıktan. Lütfen yavrum geri dön gel. Devletimiz ceza vermiyor, bir şey yok gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Size bir şey yapmıyor, sizi koruyor. Lütfen yavrum geri dön. 180 gündür buradayız. 10, 11 aile evlatlarına kavuştu. Bizde seviniyoruz, inşallah bizde kavuşuruz. Bizi umutlandırıyor, daha da seviniyoruz. Bizlerde onlar gibi evlatlarımıza kavuşuruz, sarılırız. Buradan kaybolan çocukların ailelerine sesleniyorum. Gelin kapı arkalarında ağlamayın. Sizde gelin bu çadırda oturun evlatlarınızı isteyin" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakırlı kasap, kestiği koyunun karnından çıkan kuzuyu elleriyle besliyor
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:50:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki annelerin evlat nöbeti 180. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]