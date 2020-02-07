HDP önündeki direniş büyüyor - Son Dakika
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HDP önündeki direniş büyüyor

7 saat önce

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 158'inci gününde 83'e yükseldi.

HDP önündeki direniş büyüyor, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 158'inci gününde 83'e yükseldi. 2005'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 10 yaşındaki oğlu Mikail Sadık için Siirt'ten HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Salih Sadak, 158 gündür evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2005 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Mikail Sadık için Siirt'ten HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Salih Sadak, 158 gündür evlat nöbetinde olan ailelere katılarak, çocuğunun 10 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını ve çocuğunu PKK'dan istediğini söyledi. Oğlunun 3'üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten baba Sadak, "Benim oğlum daha 10 yaşındaydı ve terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı. 15 yıldır oğlumdan bir haber alamıyorum. Oğlum beni görüyor veya izliyorsa kaçıp güvenlik güçlerimize teslim olsun. Oğlum gelinceye kadarda ben buradan kalkmayacağım" diye konuştu.

Baba Sadak açıklamasının ardından evlat nöbetindeki aileler gibi elinde çocuğunun fotoğrafı ile eyleme başladı.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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