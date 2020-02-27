HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 178'inci gününe girdi.

HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 178'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi 178'inci gününde de devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 178 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını tekrar etti. Begdaş, "Çocuklarımızın kaçılmasından tek sorumlu HDP'dir. Çünkü tespitli ve ispatlıdır. Ben HDP'ye sesleniyorum, kendi kendilerini rezil etmesinler, bakınız rezil olacaklar. Burada bulunan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Şuana kadar 11 çocuk teslim oldu çok iyi oldu ve emeğimiz boşa gitmedi. Bizler doğru adresteyiz adres de HDP il binasıdır. Aileler çoğaldıkça burası aile dolacaktır. Aileler çoğalırsa gerekir ise HDP il binasını işgal ederiz. Çocuklarımızı bize geri getirsinler. Oğluma da sesleniyorum gel oğlum teslim ol. Bak herkesin çocuğu geliyor sende gel teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler
İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]