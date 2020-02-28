HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 179'uncu gününe girdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi 179'uncu gününde de devam ediyor. Oğlu Vahit Çur'un 4 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Bedirhan Çur, "179 gündür ben burada eylemdeyim. Oğlum gelinceye kadar eylemden asla vazgeçmem. Vahit, benim oğlum beni duyuyor ve görüyor ise oğlum gel devlete teslim ol. Herkes gelecek, sen de gel teslim ol" dedi.