Son Dakika Haberleri: HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde
Son Dakika Genel HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde

HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde

6 saat önce

- HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde Oğlu terör örgütü tarafından dağa kaçırılan acılı baba Salih Gökçe: "Biz gitmeyeceğiz, buradayız"DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen sürerken...

- HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde

Oğlu terör örgütü tarafından dağa kaçırılan acılı baba Salih Gökçe:

"Biz gitmeyeceğiz, buradayız"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen sürerken 65'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen devam ediyor. 65'inci güne giren evlat nöbeti ile ilgili konuşan Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için Ağrı'dan Diyarbakır'a gelip HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

"HDP'liler bizim çığlığımıza dayanamayıp kapıyı kilitleyip gitti"

HDP il binası önünde evladından gelecek bir haber için oturma eylemine devam ettiklerini kaydeden acılı baba Gökçe, "Bizler 65 gündür buradayız her hangi bir gelişme yok fakat HDP kapısını kilitleyip gitti. HDP'liler bizim bu çığlığımıza dayanamayıp kaçıp kapıyı kilitleyip gitti. HDP zannediyor ki biz buradan gideceğiz. HDP zannediyor ki kapıyı kilitleyip gittiler, bizim de çadırı söküp gideceğimizi sanıyor. Biz gitmeyeceğiz, buradayız. Evlatlarımız gelinceye kadar da burada olacağız. HDP'liler bizlere bir açıklama yapmasını ve evlatlarımızı geri getirmesi çağrısında bulunuyoruz. HDP'liler gerek parti başkanları gerekse milletvekilleri gelip burada daha önce eylem yapıyorlardı, madem eylem yapıyorlardı şimdi neden eylem yaptıkları yeri kapatıp başka yerlere taşındılar.

HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Gökçe, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]